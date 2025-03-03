Челябинская «Единая Россия» объявила о старте праймериз

В челябинском реготделении «Единой России» дали старт предварительному голосованию на выборах, которые состоятся 14 сентября 2025 года. О старте праймериз секретарь реготделения, губернатор Алексей Текслер объявил на заседании президиума регионального политсовета партии.
«Единая Россия» — это единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Поучаствовать в нем могут все желающие. От того, как будет организован этот процесс, в том числе будет зависеть уровень доверия на основных выборах», — заявил Текслер.
Для проведения праймериз создан оргкомитет из 23 человек. Выдвижение кандидатов будет проводиться с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 38 муниципальных и одна региональная избирательные кампании — выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
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