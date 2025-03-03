Роспотребнадзор проверяет в Перми службу доставки «Самокат»

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году Роспотребнадзор уже проверял склады «Самоката» в Москве. Там ведомство обнаружило множество нарушений
В 2025 году Роспотребнадзор уже проверял склады «Самоката» в Москве. Там ведомство обнаружило множество нарушений Фото:

Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит проверку доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл») в Перми. Поводом стала жалоба одного из покупателей.

«На данный момент внеплановая проверка инициирована только на одном объекте. И она еще не закончена. Основанием для таким проверок могут служить сведения об угрозе или причинении вреда, требования прокуратуры, а также поручения президента или правительства РФ», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу управления.

В 2025 году Роспотребнадзор уже проверял склады «Самоката» в Москве. Там ведомство обнаружило антисанитарию, просрочку, бракованные курьерские сумки. Были нарушены температурные условия хранения продуктов. Всего сотрудники ведомства изъяли оттуда две тонный опасных продуктов.

Уточняется, что 131 позиция продукции: салаты, полуфабрикаты, мясная и рыбная выпечка не соответствовала нормам СанПиНа. За это компания была оштрафована более чем на полмиллиона рублей. 

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Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит проверку доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл») в Перми. Поводом стала жалоба одного из покупателей. «На данный момент внеплановая проверка инициирована только на одном объекте. И она еще не закончена. Основанием для таким проверок могут служить сведения об угрозе или причинении вреда, требования прокуратуры, а также поручения президента или правительства РФ», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу управления. В 2025 году Роспотребнадзор уже проверял склады «Самоката» в Москве. Там ведомство обнаружило антисанитарию, просрочку, бракованные курьерские сумки. Были нарушены температурные условия хранения продуктов. Всего сотрудники ведомства изъяли оттуда две тонный опасных продуктов. Уточняется, что 131 позиция продукции: салаты, полуфабрикаты, мясная и рыбная выпечка не соответствовала нормам СанПиНа. За это компания была оштрафована более чем на полмиллиона рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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