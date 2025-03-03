Назначен новый заместитель министра юстиции РФ

Путин назначил Вадима Баланина новым заместителем министра юстиции
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Новым заместителем министра юстиции назначен Вадим Баланин
Новым заместителем министра юстиции назначен Вадим Баланин Фото:

Российский президент Владимир Путин назначил на пост заместителя министра юстиции Вадима Баланина. Соответствующий указ подписан 3 марта.

«Назначить Баланина Вадима Алексеевича заместителем Министра юстиции Российской Федерации», — следует из документа. Он размещен на сайте опубликования правовых актов. Указ вступает в силу с момента подписания. 

Вадим Баланин ранее занимал должность заместителя директора ФСИН России. В 2024 году министром юстиции был назначен Константин Чуйченко. 

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Российский президент Владимир Путин назначил на пост заместителя министра юстиции Вадима Баланина. Соответствующий указ подписан 3 марта. «Назначить Баланина Вадима Алексеевича заместителем Министра юстиции Российской Федерации», — следует из документа. Он размещен на сайте опубликования правовых актов. Указ вступает в силу с момента подписания.  Вадим Баланин ранее занимал должность заместителя директора ФСИН России. В 2024 году министром юстиции был назначен Константин Чуйченко. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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