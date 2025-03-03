Назначен новый заместитель министра юстиции РФ

Российский президент Владимир Путин назначил на пост заместителя министра юстиции Вадима Баланина. Соответствующий указ подписан 3 марта.
«Назначить Баланина Вадима Алексеевича заместителем Министра юстиции Российской Федерации», — следует из документа. Он размещен на сайте опубликования правовых актов. Указ вступает в силу с момента подписания.
Вадим Баланин ранее занимал должность заместителя директора ФСИН России. В 2024 году министром юстиции был назначен Константин Чуйченко.
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