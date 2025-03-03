В «Золотом яблоке» для екатеринбуржцев установили игровой автомат с косметикой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомат будет стоять в магазине в ближайшие три дня
Автомат будет стоять в магазине в ближайшие три дня Фото:

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» начала устанавливать игровые автоматы с косметикой. Сначала такие аппараты появились в Катаре, что очень возмутило девушек из России, но теперь пришла очередь и отечественных магазинов. Один такой автомат замечен в ТЦ Bolshoy, передает корреспондент URA.RU.

«Для одной игры нужен жетон, который дают за покупку в чеке от восьми тысяч рублей. Внутри шариков находятся бальзамы, уходовые средства и другая косметика», — поделились представители магазина.

Игровой автомат простоит до 6 марта. Его можно найти только в ТЦ Bolshoy, еще одна точка, в «Пассаже», в акции не участвует.

Автомат можно найти лишь в торговом центре на Малышева
Автомат можно найти лишь в торговом центре на Малышева
Фото:

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Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» начала устанавливать игровые автоматы с косметикой. Сначала такие аппараты появились в Катаре, что очень возмутило девушек из России, но теперь пришла очередь и отечественных магазинов. Один такой автомат замечен в ТЦ Bolshoy, передает корреспондент URA.RU. « Для одной игры нужен жетон, который дают за покупку в чеке от восьми тысяч рублей. Внутри шариков находятся бальзамы, уходовые средства и другая косметика» , — поделились представители магазина. Игровой автомат простоит до 6 марта. Его можно найти только в  ТЦ Bolshoy, еще одна точка, в « Пассаже»,  в акции не участвует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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