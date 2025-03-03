Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» начала устанавливать игровые автоматы с косметикой. Сначала такие аппараты появились в Катаре, что очень возмутило девушек из России, но теперь пришла очередь и отечественных магазинов. Один такой автомат замечен в ТЦ Bolshoy, передает корреспондент URA.RU.
«Для одной игры нужен жетон, который дают за покупку в чеке от восьми тысяч рублей. Внутри шариков находятся бальзамы, уходовые средства и другая косметика», — поделились представители магазина.
Игровой автомат простоит до 6 марта. Его можно найти только в ТЦ Bolshoy, еще одна точка, в «Пассаже», в акции не участвует.
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