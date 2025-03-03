Пермяки открыли станцию зарядки электромобилей в Москве

Пермская корпорация ПСС построила крупнейший зарядный хаб для электромобилей в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
«Зарядный комплекс запущен Мосэнерго в партнерстве со столичным Департаментом транспорта. Автомобилистов ждет удобная развязка и подъездные пути, комфортная зона ожидания. Возможна одновременная зарядка сразу двадцати авто. Пропускная способность составляет пятьсот электрокаров в сутки», — сообщается на сайте компании.
На каждой из 10 быстрых станций можно подзаряжать по 2 электромобиля. Среднее время полной зарядки — от 15 до 40 минут.
Ранее URA.RU сообщало, что годовая прибыль предприятия АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз.
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