Пермяки открыли станцию зарядки электромобилей в Москве

Пермская корпорация ПСС открыла в Москве станцию зарядки на 20 электромобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднее время полной зарядки электрокара - от 15 до 40 минут
Среднее время полной зарядки электрокара - от 15 до 40 минут Фото:

Пермская корпорация ПСС построила крупнейший зарядный хаб для электромобилей в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.

«Зарядный комплекс запущен Мосэнерго в партнерстве со столичным Департаментом транспорта. Автомобилистов ждет удобная развязка и подъездные пути, комфортная зона ожидания. Возможна одновременная зарядка сразу двадцати авто. Пропускная способность составляет пятьсот электрокаров в сутки», — сообщается на сайте компании.

На каждой из 10 быстрых станций можно подзаряжать по 2 электромобиля. Среднее время полной зарядки — от 15 до 40 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что годовая прибыль предприятия АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз.

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Пермская корпорация ПСС построила крупнейший зарядный хаб для электромобилей в Москве. Об этом сообщается на сайте компании. «Зарядный комплекс запущен Мосэнерго в партнерстве со столичным Департаментом транспорта. Автомобилистов ждет удобная развязка и подъездные пути, комфортная зона ожидания. Возможна одновременная зарядка сразу двадцати авто. Пропускная способность составляет пятьсот электрокаров в сутки», — сообщается на сайте компании. На каждой из 10 быстрых станций можно подзаряжать по 2 электромобиля. Среднее время полной зарядки — от 15 до 40 минут. Ранее URA.RU сообщало, что годовая прибыль предприятия АО «Пермснабсбыт», которое является головной компанией Корпорации ПСС, составила 278 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 12 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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