В Перми на здании Дворца молодежи торжественно 3 марта открыли памятную доску в честь первого председателя облизбиркома Анатолия Лебедева. В этот день ему исполнилось бы 85 лет. Лебедев является основоположником избирательного законодательства Прикамья, сообщает пресс-служба краизбиркома в своем telegram-канале. Он является отцом замглавы администрации губернатора Марии Геворгян.
«Анатолий Николаевич Лебедев провел множество непростых выборов девяностых и начала нулевых. Им был заложен фундамент доверия со стороны избирателей результатам выборов», — приводит слова председателя избирательной комиссии Прикамья Игоря Вагина пресс-служба ведомства. В ДК молодежи расположен УИК №2817, названный в честь Лебедева. Игорь Вагин считает, что Лебедев всегда считал, что «молодежь и выборы — это наше будущее».
В церемонии открытия приняли участие члены избиркома, преподаватели Пермского госуниверситета, где он преподавал, друзья и соратники, а также супруга Анатоля Лебедева, его дети и внук. » Он жил и дышал избирательным законодательством. Верил бесконечно в людей в комиссиях и в сами выборы. Для нас как членов большой семьи крайне важно и ценно увековечивание его памяти», — отметила дочь Анатолия Лебедева, замглавы администрации губернатора Мария Геворгян. Анатолий Лебедев возглавлял областную избирательную комиссию с 1994 по 2007 год. Он умер весной 2023 года на 84-м году жизни. Ранее URA.RU сообщало, что на участке имени Лебедева на президентских выборах голосовал в 2024 году губернатор Дмитрий Махонин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!