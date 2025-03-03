Стало известно о состоянии пермячки, которую сбил грузовой поезд

Женщина, которую сбил грузовой поезд в Перми, находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд сбил женщину в Перми
Поезд сбил женщину в Перми Фото:

Женщина, которую 2 марта сбил грузовой поезд, находится в больнице. Она в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Она находится в больнице», — уточнили в ведомстве.

Известно, что пострадавшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист сигналил женщине, пытался затормозить, но в итоге сбил ее. Пермячке незамедлительно была вызвана скорая помощь.

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Женщина, которую 2 марта сбил грузовой поезд, находится в больнице. Она в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Она находится в больнице», — уточнили в ведомстве. Известно, что пострадавшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист сигналил женщине, пытался затормозить, но в итоге сбил ее. Пермячке незамедлительно была вызвана скорая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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