Стало известно о состоянии пермячки, которую сбил грузовой поезд

Поезд сбил женщину в Перми
Женщина, которую 2 марта сбил грузовой поезд, находится в больнице. Она в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
«Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Она находится в больнице», — уточнили в ведомстве.
Известно, что пострадавшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист сигналил женщине, пытался затормозить, но в итоге сбил ее. Пермячке незамедлительно была вызвана скорая помощь.
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