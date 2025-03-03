В Женский день челябинок ждет «Бал цветов», кошачьи гадания и звезды шансона. Афиша

03 марта 2025 в 22:00 Размер текста - 17 +

Мероприятия в честь Женского дня запланированы 7,8 и 9 марта Фото: ИИ © URA.RU В Челябинске к Международному женскому дню, который пройдет 8 марта, подготовили ряд праздничных мероприятий — от классических концертов до мистических вечеров с котиками. Также в ресторанах города будут организованы тематические вечеринки. Челябинок ожидает «Бал цветов» и шоу-балет. Об этих и других развлечениях в Женский день — в материале URA.RU. Концерты Бесплатный концерт в «Колибри» Центр межкультурных коммуникаций 7 марта проведет праздничный концерт с исполнительницей Натальей Тетюевой. Начало мероприятия в 16:30. (18+) Женский Шансон Хиты шансона подарят челябинкам 8 марта Фото: Алексей Колчин © URA.RU На сцене «Галактики развлечений» 8 марта прозвучат хиты и новые песни от Владимира Асмолова, Владимира Чернякова, Ирины Шведовой и Евы Амурской. Концерт начнется в 18:00. Стоимость билета — 1,2 тысячи рублей. (6+) Опера и искусство В Оперном театре 8 марта состоится концерт, посвященный Международному женскому дню. В рамках мероприятия композиции исполнят солисты оперы и симфонический оркестр. Начало — 18:00, цена посещения — от 800 рублей. (6+) Вокально-поэтический вечер «Божественный образ женщины» 9 марта проведут в особняке Покровского. Гостям мероприятия предложат рассмотреть образ девушки через виды искусства: музыку, поэзию и живопись. Посещение обойдется в 800 рублей, начало мероприятия в 18:00. (0+) Вечеринки Праздничные вечера в ресторанах Международный женский день отметят в ресторане «Максимилианс». Торжество состоится 7 и 8 марта. После начала вечеринки (19:00) вход платный — 350 рублей. (18+) Для гостей ресторана выступит шоу-балет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ресторан Paulaner Brauhaus 7 и 8 марта организует праздник, на котором выступит кавер-группа, устроят пикантную программу и шоу-балет. Сопроводит вечер ведущий Дмитрий Колодий и диджей Nori. Стоимость билета — 300?, необходима бронь. Мероприятие стартует в 20:00. (18+) В ресторане Sketch пройдет музыкальное бинго в честь Женского дня. Игра состоится 7 марта, начало в 18:30. Стоимость участия — от 500 рублей. (18+) В ресторане «Облака» 8 марта шоу устроит дуэт ведущих. В программе ожидаются шутки, конкурсы, живой вокал и фотосессия. Кроме того, шеф-повар заведения Михаил Сергеев представит праздничный сет. Стоимость за человека — десять тысяч рублей. Начало — 18:00. (18+) «Бал цветов» Лаундж-бар «Утопия» 8 марта в 20:00 превратится в райский сад с двумя танцполами, чайной комнатой, арт-перформансом и девятью диджеями. Гостей «Бала цветов» просят надевать карнавальные наряды с цветочными принтами и фантазийными аксессуарами. (18+) Неформальные развлечения Вечер гаданий и котиков В котокафе научат базе раскладов на Таро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мистический вечер устроят 9 марта в котокафе «Котофей». Для гостей проведут знакомство с колодами (в том числе и кошачьи) и сделают небольшой расклад. Помимо этого, посетители смогут пообщаться с котиками. Стоимость — 600 рублей, начало в 19:00. (16+) «3 в 1» Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» организует 8 марта три мероприятия. Днем, в 12:00 состоится мастер-класс по созданию цветочных картин акрилом и трансформационная игра. (Стоимость — 2,5 тысячи рублей). Вечером же в 18:00 и 19:00 пройдут творческая встреча с художницей Юлией Петер и камерный фортепианный концерт. Посещение встречи обойдется в 500 рублей, а билет на выступление — 1,5 тысячи рублей. (12+) Истории про горожанок Проект «Челябинск пешком» устроит 8 марта экскурсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект «Челябинск пешком» проведет 8 марта экскурсию, на которой расскажут о том, как жили женщины, вписавшие себя в историю Челябинска. В мероприятии поучаствуют и сами герои различного времени — творцы, политики и другие. Встреча назначена у стелы «Город трудовой доблести» в 13:00. Стоимость — 500 рублей. (12+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске к Международному женскому дню, который пройдет 8 марта, подготовили ряд праздничных мероприятий — от классических концертов до мистических вечеров с котиками. Также в ресторанах города будут организованы тематические вечеринки. Челябинок ожидает «Бал цветов» и шоу-балет. Об этих и других развлечениях в Женский день — в материале URA.RU. Центр межкультурных коммуникаций 7 марта проведет праздничный концерт с исполнительницей Натальей Тетюевой. Начало мероприятия в 16:30. (18+) На сцене «Галактики развлечений» 8 марта прозвучат хиты и новые песни от Владимира Асмолова, Владимира Чернякова, Ирины Шведовой и Евы Амурской. Концерт начнется в 18:00. Стоимость билета — 1,2 тысячи рублей. (6+) В Оперном театре 8 марта состоится концерт, посвященный Международному женскому дню. В рамках мероприятия композиции исполнят солисты оперы и симфонический оркестр. Начало — 18:00, цена посещения — от 800 рублей. (6+) Вокально-поэтический вечер «Божественный образ женщины» 9 марта проведут в особняке Покровского. Гостям мероприятия предложат рассмотреть образ девушки через виды искусства: музыку, поэзию и живопись. Посещение обойдется в 800 рублей, начало мероприятия в 18:00. (0+) Международный женский день отметят в ресторане «Максимилианс». Торжество состоится 7 и 8 марта. После начала вечеринки (19:00) вход платный — 350 рублей. (18+) Ресторан Paulaner Brauhaus 7 и 8 марта организует праздник, на котором выступит кавер-группа, устроят пикантную программу и шоу-балет. Сопроводит вечер ведущий Дмитрий Колодий и диджей Nori. Стоимость билета — 300?, необходима бронь. Мероприятие стартует в 20:00. (18+) В ресторане Sketch пройдет музыкальное бинго в честь Женского дня. Игра состоится 7 марта, начало в 18:30. Стоимость участия — от 500 рублей. (18+) В ресторане «Облака» 8 марта шоу устроит дуэт ведущих. В программе ожидаются шутки, конкурсы, живой вокал и фотосессия. Кроме того, шеф-повар заведения Михаил Сергеев представит праздничный сет. Стоимость за человека — десять тысяч рублей. Начало — 18:00. (18+) Лаундж-бар «Утопия» 8 марта в 20:00 превратится в райский сад с двумя танцполами, чайной комнатой, арт-перформансом и девятью диджеями. Гостей «Бала цветов» просят надевать карнавальные наряды с цветочными принтами и фантазийными аксессуарами. (18+) Мистический вечер устроят 9 марта в котокафе «Котофей». Для гостей проведут знакомство с колодами (в том числе и кошачьи) и сделают небольшой расклад. Помимо этого, посетители смогут пообщаться с котиками. Стоимость — 600 рублей, начало в 19:00. (16+) Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» организует 8 марта три мероприятия. Днем, в 12:00 состоится мастер-класс по созданию цветочных картин акрилом и трансформационная игра. (Стоимость — 2,5 тысячи рублей). Вечером же в 18:00 и 19:00 пройдут творческая встреча с художницей Юлией Петер и камерный фортепианный концерт. Посещение встречи обойдется в 500 рублей, а билет на выступление — 1,5 тысячи рублей. (12+) Проект «Челябинск пешком» проведет 8 марта экскурсию, на которой расскажут о том, как жили женщины, вписавшие себя в историю Челябинска. В мероприятии поучаствуют и сами герои различного времени — творцы, политики и другие. Встреча назначена у стелы «Город трудовой доблести» в 13:00. Стоимость — 500 рублей. (12+)