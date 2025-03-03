У Блиновской есть шансы выйти на свободу по УДО в этом году

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Блиновская может выйти из колонии по УДО
Блиновская может выйти из колонии по УДО Фото:
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Дело блогера Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская, ранее осужденная на пять лет за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей, может быть освобождена из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в 2025 году. Об этом сообщили журналисты. 

«У осужденной Елены Блиновской есть шансы выйти на свободу по УДО уже в этом году», — передает РИА Новости. Отмечается, что Блиновская была осуждена по статье, не относящейся к категории тяжких преступлений. Это дает ей право на рассмотрение вопроса об УДО после отбытия половины отведенного ей срока.

Сегодня, 3 марта, Елена Блиновская была приговорена к пяти годам в колонии. В ходе судебного процесса, который проходил в Савеловском суде Москвы, Блиновскую также обвиняли в отмывании денег. В рамках дела блогер признала свою вину. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 587 млн рублей. До этого Блиновская обращалась к суду с просьбой отложить исполнение приговора, мотивируя это необходимостью заботы о своих четырех детях, пишет РАПСИ. 

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Блогер Елена Блиновская, ранее осужденная на пять лет за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей, может быть освобождена из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в 2025 году. Об этом сообщили журналисты.  «У осужденной Елены Блиновской есть шансы выйти на свободу по УДО уже в этом году», — передает РИА Новости. Отмечается, что Блиновская была осуждена по статье, не относящейся к категории тяжких преступлений. Это дает ей право на рассмотрение вопроса об УДО после отбытия половины отведенного ей срока. Сегодня, 3 марта, Елена Блиновская была приговорена к пяти годам в колонии. В ходе судебного процесса, который проходил в Савеловском суде Москвы, Блиновскую также обвиняли в отмывании денег. В рамках дела блогер признала свою вину. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 587 млн рублей. До этого Блиновская обращалась к суду с просьбой отложить исполнение приговора, мотивируя это необходимостью заботы о своих четырех детях, пишет РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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