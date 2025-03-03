Челябинск вошел в рейтинг городов РФ с самым дорогим элитным жильем на вторичке. В мегаполисе некоторые пентхаусы и квартиры продаются по цене от 55 до 66 миллионов рублей за объект, сообщили в АН «Супермаркет Недвижимости».
«Челябинск оказался в рейтинге городов в самым дорогим и элитным жильем на вторичном рынке. В диапазоне от 55 миллионов до 66 миллионов рублей можно приобрести элитное жилье в Челябинске, Волгограде и Воронеже», — сообщили в агентстве недвижимости.
В рейтинг городов с самым дорогим жильем вошли 14 мегаполисов. При этом больше всего недвижимость стоит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Там продаются роскошные пентхаусы с террасами, особняки с балконами и шестикомнатные квартиры. Самое дорогое жилье в Москве превышает стоимость элитных дорогих квартир в Перми в 84,4 раза. В Москве дорогие квартиры стоят от 1,986 3,8 миллиарда рублей.
Сейчас в Челябинске самая дорогая 6-комнатная квартира площадью 284 квадратных метра продается за 60 миллионов рублей. Двухуровневая квартира располагается на 10 этаже в элитном ЖК в центральном районе Челябинска по адресу Витебская, 25.
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