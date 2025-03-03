У медведицы после зимней спячки началось странное поведение
Медведица по кличке Машенька проснулась от зимней спячки на Страусиной ферме в Кургане. Об этом сообщили сотрудники фермы, отметив необычное поведение животного после пробуждения.
По словам работников фермы, Машенька проявляет нехарактерную апатию: «Косолапая, по ощущениям, еще не до конца понимает, что происходит — она отказалась даже от красной икры», — пишут в посте telegram-канала «Курганистан».
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