В Кургане от зимней спячки проснулась медведица. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У медведицы после зимней спячки началось странное поведение
У медведицы после зимней спячки началось странное поведение Фото:

Медведица по кличке Машенька проснулась от зимней спячки на Страусиной ферме в Кургане. Об этом сообщили сотрудники фермы, отметив необычное поведение животного после пробуждения.

По словам работников фермы, Машенька проявляет нехарактерную апатию: «Косолапая, по ощущениям, еще не до конца понимает, что происходит — она отказалась даже от красной икры», — пишут в посте telegram-канала «Курганистан». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медведица по кличке Машенька проснулась от зимней спячки на Страусиной ферме в Кургане. Об этом сообщили сотрудники фермы, отметив необычное поведение животного после пробуждения. По словам работников фермы, Машенька проявляет нехарактерную апатию: «Косолапая, по ощущениям, еще не до конца понимает, что происходит — она отказалась даже от красной икры», — пишут в посте telegram-канала «Курганистан». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...