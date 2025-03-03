Сырский отстранил офицеров ВСУ после удара «Искандера» по полигону

Главком ВСУ Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров после удара российской ракеты «Искандер-М» по полигону Сухопутных войск украинских сил в Днепропетровской области. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — заявил Сырский в своем telegram-канале, комментируя недавний удар «Искандером» по полигону ВСУ. Он добавил, что на месте работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
Минобороны РФ на днях сообщило о ракетном ударе по полигону Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области. Для выполнения операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате атаки было ликвидировано 30 иностранных инструкторов.
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