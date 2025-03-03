Сырский отстранил офицеров ВСУ после удара «Искандера» по полигону

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Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров после удара ВС РФ по полигону ВСУ
Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров после удара ВС РФ по полигону ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров после удара российской ракеты «Искандер-М» по полигону Сухопутных войск украинских сил в Днепропетровской области. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — заявил Сырский в своем telegram-канале, комментируя недавний удар «Искандером» по полигону ВСУ. Он добавил, что на месте работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. 

Минобороны РФ на днях сообщило о ракетном ударе по полигону Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области. Для выполнения операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате атаки было ликвидировано 30 иностранных инструкторов.

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Главком ВСУ Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров после удара российской ракеты «Искандер-М» по полигону Сухопутных войск украинских сил в Днепропетровской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — заявил Сырский в своем telegram-канале, комментируя недавний удар «Искандером» по полигону ВСУ. Он добавил, что на месте работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.  Минобороны РФ на днях сообщило о ракетном ударе по полигону Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области. Для выполнения операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате атаки было ликвидировано 30 иностранных инструкторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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