Перестановки властей и ребрендинг китайской компании: главные новости Кургана за 3 марта

В Кургане и области разворачиваться события, которые привлекают внимание местных жителей и властей. Одним из ключевых событий стало начало обследования плотины на реке Тобол, где специалисты из Миасса проверяют состояние гидротехнического узла, а в главном вузе города продолжаются обыски. Эти и другие важные событий URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Обследование плотины на реке Тобол
В Кургане началось обследование плотины на реке Тобол. Специалисты проверяют состояние железобетонных и металлических элементов, а также состояние подводных частей плотины. Цель — выявить дефекты и обеспечить безопасную работу гидротехнического сооружения.
Арест иностранцев в Курганском госуниверситете
Двое граждан Туркменистана арестованы по делу о незаконной миграции. Они подозреваются в привлечении соотечественников для учебы или работы в Кургане. Позже была задержана исполняющая обязанности руководителя Лесниковского филиала университета Светлана Сажина.
Назначение заместителя губернатора
Екатерина Постникова официально утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области, избавившись от приставки «и.о.».
Ребрендинг китайской компании
Китайский бизнесмен Ли Хао сменил название своей экспортной компании с «Рапс» на «Боюй». Компания занимается продажей рапса, зерна и мукомольной продукции. «Господин Ли Хао провел ребрендинг компании спустя месяц после ее создания. Название „Рапс“ он сменил на китайское „Боюй“», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц.
Поиск нового главного архитектора
В администрации Кургана ведется поиск нового главного архитектора после увольнения Александра Ивлева с 24 февраля.
«Должность „начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана“ в настоящий момент вакантна. На данную должность ведется поиск кандидатур», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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