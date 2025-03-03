Перестановки властей и ребрендинг китайской компании: главные новости Кургана за 3 марта

В правительстве утвердили нового зама, а Курган ищет нового архитектора
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный архитектор Кургана оставил пост в мэрии
Главный архитектор Кургана оставил пост в мэрии Фото:

В Кургане и области разворачиваться события, которые привлекают внимание местных жителей и властей. Одним из ключевых событий стало начало обследования плотины на реке Тобол, где специалисты из Миасса проверяют состояние гидротехнического узла, а в главном вузе города продолжаются обыски. Эти и другие важные событий URA.RU расскажет в своем дайджесте. 

Обследование плотины на реке Тобол

В Кургане началось обследование плотины на реке Тобол. Специалисты проверяют состояние железобетонных и металлических элементов, а также состояние подводных частей плотины. Цель — выявить дефекты и обеспечить безопасную работу гидротехнического сооружения.

Арест иностранцев в Курганском госуниверситете

Двое граждан Туркменистана арестованы по делу о незаконной миграции. Они подозреваются в привлечении соотечественников для учебы или работы в Кургане. Позже была задержана исполняющая обязанности руководителя Лесниковского филиала университета Светлана Сажина.

Назначение заместителя губернатора

Екатерина Постникова официально утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области, избавившись от приставки «и.о.».

Ребрендинг китайской компании

Китайский бизнесмен Ли Хао сменил название своей экспортной компании с «Рапс» на «Боюй». Компания занимается продажей рапса, зерна и мукомольной продукции. «Господин Ли Хао провел ребрендинг компании спустя месяц после ее создания. Название „Рапс“ он сменил на китайское „Боюй“», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц.

Поиск нового главного архитектора

В администрации Кургана ведется поиск нового главного архитектора после увольнения Александра Ивлева с 24 февраля. 

«Должность „начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана“ в настоящий момент вакантна. На данную должность ведется поиск кандидатур», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

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В Кургане и области разворачиваться события, которые привлекают внимание местных жителей и властей. Одним из ключевых событий стало начало обследования плотины на реке Тобол, где специалисты из Миасса проверяют состояние гидротехнического узла, а в главном вузе города продолжаются обыски. Эти и другие важные событий URA.RU расскажет в своем дайджесте.  Обследование плотины на реке Тобол В Кургане началось обследование плотины на реке Тобол. Специалисты проверяют состояние железобетонных и металлических элементов, а также состояние подводных частей плотины. Цель — выявить дефекты и обеспечить безопасную работу гидротехнического сооружения. Арест иностранцев в Курганском госуниверситете Двое граждан Туркменистана арестованы по делу о незаконной миграции. Они подозреваются в привлечении соотечественников для учебы или работы в Кургане. Позже была задержана исполняющая обязанности руководителя Лесниковского филиала университета Светлана Сажина. Назначение заместителя губернатора Екатерина Постникова официально утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области, избавившись от приставки «и.о.». Ребрендинг китайской компании Китайский бизнесмен Ли Хао сменил название своей экспортной компании с «Рапс» на «Боюй». Компания занимается продажей рапса, зерна и мукомольной продукции. «Господин Ли Хао провел ребрендинг компании спустя месяц после ее создания. Название „Рапс“ он сменил на китайское „Боюй“», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Поиск нового главного архитектора В администрации Кургана ведется поиск нового главного архитектора после увольнения Александра Ивлева с 24 февраля.  «Должность „начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана“ в настоящий момент вакантна. На данную должность ведется поиск кандидатур», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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