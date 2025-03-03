Челябинское УФАС оштрафовало банк ВТБ на 300 тысяч рублей

SMS-сообщение рекламного характера от ВТБ антимонопольщики оценили в 300 тысяч рублей. Такой штраф на банк наложен после обращения жителя Челябинской области в ФАС, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В Челябинское управление ФАС России с заявлением обратился житель Челябинской области по факту поступления СМС от банка ВТБ с предложением рекламного характера без предварительного согласия абонента. В рекламном сообщении содержались следующие предложения финансовых услуг: »…Успейте реализовать летние планы с кредитом наличными и получить кешбэк…«», — пояснили в пресс-службе.
Закон о рекламе допускает распространение рекламы при условии наличия предварительного согласия абонента на получение рекламной информации от конкретной организации. ПАО «Банк ВТБ» не представило доказательства получения согласия абонента, сообщили антимонопольщики. Челябинское УФАС России признало рекламу незаконной, распространение ее прекратили по ходу разбирательства. Финансовую организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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