Алексеев стал вице-губернатором Курганской области

В Курганской области произошли значительные кадровые изменения в правительстве. Андрей Алексеев, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора, назначен на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.
«Андрей Алексеев назначен на должность вице-губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора. Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Анатолий Воробьев», — указано в посте правительства.
Сообщается, что Алексеев. продолжит курировать вопросы внутренней и кадровой политики, а также социальную политику региона, включая здравоохранение, образование, спорт, культуру, социальную защиту, труд и занятость, МФЦ и молодежную политику, сферу информационных технологий.
Кроме того, Екатерина Постникова утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области — руководителя представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации. Ранее она исполняла обязанности на этой позиции.
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