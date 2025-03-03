Алексеев стал вице-губернатором Курганской области

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Замгубернатора Андрей Алексеев получил повышение
Замгубернатора Андрей Алексеев получил повышение Фото:

В Курганской области произошли значительные кадровые изменения в правительстве. Андрей Алексеев, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора, назначен на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.

«Андрей Алексеев назначен на должность вице-губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора. Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Анатолий Воробьев», — указано в посте правительства. 

Сообщается, что Алексеев. продолжит курировать вопросы внутренней и кадровой политики, а также социальную политику региона, включая здравоохранение, образование, спорт, культуру, социальную защиту, труд и занятость, МФЦ и молодежную политику, сферу информационных технологий.

Кроме того, Екатерина Постникова утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области — руководителя представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации. Ранее она исполняла обязанности на этой позиции.

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В Курганской области произошли значительные кадровые изменения в правительстве. Андрей Алексеев, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора, назначен на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора. «Андрей Алексеев назначен на должность вице-губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора. Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Анатолий Воробьев», — указано в посте правительства.  Сообщается, что Алексеев. продолжит курировать вопросы внутренней и кадровой политики, а также социальную политику региона, включая здравоохранение, образование, спорт, культуру, социальную защиту, труд и занятость, МФЦ и молодежную политику, сферу информационных технологий. Кроме того, Екатерина Постникова утверждена в должности заместителя губернатора Курганской области — руководителя представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации. Ранее она исполняла обязанности на этой позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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