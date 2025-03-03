В Чечне 3-5 марта объявлен траур из-за смерти олимпийского чемпиона Сайтиева

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Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет
Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет Фото:

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил 3-5 марта траурными днями из-за смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщили журналисты. 

«В связи с кончиной трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева по указу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ближайшие три дня в республике объявляются траурными», — передает агентство «Грозный-информ». О кончине 49-летнего спортсмена стало известно 2 марта.

Отмечается, что в течение этих трех дней все развлекательные мероприятия в Чечне будут отменены. Также на государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к памяти Бувайсара Сайтиева. 

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил 3-5 марта траурными днями из-за смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщили журналисты.  «В связи с кончиной трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева по указу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ближайшие три дня в республике объявляются траурными», — передает агентство «Грозный-информ». О кончине 49-летнего спортсмена стало известно 2 марта. Отмечается, что в течение этих трех дней все развлекательные мероприятия в Чечне будут отменены. Также на государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к памяти Бувайсара Сайтиева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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