В Чечне 3-5 марта объявлен траур из-за смерти олимпийского чемпиона Сайтиева

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил 3-5 марта траурными днями из-за смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщили журналисты.
«В связи с кончиной трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева по указу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ближайшие три дня в республике объявляются траурными», — передает агентство «Грозный-информ». О кончине 49-летнего спортсмена стало известно 2 марта.
Отмечается, что в течение этих трех дней все развлекательные мероприятия в Чечне будут отменены. Также на государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к памяти Бувайсара Сайтиева.
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