Виновный во взрыве газопровода в Куеде отделался штрафом спустя год после ЧП

В Прикамье приговорили к штрафу жителя Чернушки, действия которого привели ко взрыву на газопроводе в Куеде и последующему пожару. Такое решение принял местный районный суд. Мужчина отвечал за безопасную эксплуатацию трубопроводов цеха добычи нефти и газа.
«Жителя Чернушки осудили по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов“. Он с предъявленным обвинением согласился, раскаялся в содеянном и пообещал добровольно возместить весь имущественный ущерб. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — из зала суда передает «В курсе.ру».
Инцидент с возгоранием произошел ровно год назад. Во время взрыва пламя перекинулось на соседние здания и автомобили. В результате ЧП медицинская помощь потребовалась троим взрослым и двум детям. Было установлено, что к пожару привела разгерметизация газопровода. Общую сумму ущерба оценили в 6,8 млн рублей. Доклад о ходе расследования уголовного дела запрашивал глава СКР Александр Бастрыкин.
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