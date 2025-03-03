Виновный во взрыве газопровода в Куеде отделался штрафом спустя год после ЧП

В Прикамье суд вынес приговор виновному в пожаре на газопроводе в Куеде
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Мужчину признали виновным в нарушении требований безопасности на промышленном объекте
Мужчину признали виновным в нарушении требований безопасности на промышленном объекте Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

В Прикамье приговорили к штрафу жителя Чернушки, действия которого привели ко взрыву на газопроводе в Куеде и последующему пожару. Такое решение принял местный районный суд. Мужчина отвечал за безопасную эксплуатацию трубопроводов цеха добычи нефти и газа.

«Жителя Чернушки осудили по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов“. Он с предъявленным обвинением согласился, раскаялся в содеянном и пообещал добровольно возместить весь имущественный ущерб. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — из зала суда передает «В курсе.ру».

Инцидент с возгоранием произошел ровно год назад. Во время взрыва пламя перекинулось на соседние здания и автомобили. В результате ЧП медицинская помощь потребовалась троим взрослым и двум детям. Было установлено, что к пожару привела разгерметизация газопровода. Общую сумму ущерба оценили в 6,8 млн рублей. Доклад о ходе расследования уголовного дела запрашивал глава СКР Александр Бастрыкин.

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В Прикамье приговорили к штрафу жителя Чернушки, действия которого привели ко взрыву на газопроводе в Куеде и последующему пожару. Такое решение принял местный районный суд. Мужчина отвечал за безопасную эксплуатацию трубопроводов цеха добычи нефти и газа. «Жителя Чернушки осудили по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов“. Он с предъявленным обвинением согласился, раскаялся в содеянном и пообещал добровольно возместить весь имущественный ущерб. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — из зала суда передает «В курсе.ру». Инцидент с возгоранием произошел ровно год назад. Во время взрыва пламя перекинулось на соседние здания и автомобили. В результате ЧП медицинская помощь потребовалась троим взрослым и двум детям. Было установлено, что к пожару привела разгерметизация газопровода. Общую сумму ущерба оценили в 6,8 млн рублей. Доклад о ходе расследования уголовного дела запрашивал глава СКР Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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