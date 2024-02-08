Shot: причиной ЧП в Куеде стала разгерметизация трубы из-за подвижки грунта

Причиной ЧП в пермском поселке Куеда стала разгерметизация газопровода. Это, в свою очередь, произошло в результате подвижки грунта.
«Причиной мощного пожара в Пермском крае стала разгерметизация газопровода из-за подвижки грунта. Это привело к взрыву и пожару, огонь в итоге перекинулся на дома. Это сейчас основная версия следствия», — сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.
Серьезный пожар на магистральном газопроводе в поселке Куеда Пермского края произошел вечером 8 февраля. Огнем были уничтожены несколько домов и надворные постройки. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе, двое детей. Двух пострадавших отправили на лечение в Пермь. Их состояние медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов, МЧС и власти пока что официально не озвучивали точную причину пожара.
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