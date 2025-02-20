Глава Минфина США допустил снятие санкций с России

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США отменят антироссийские санкции, если сочтут нужным
США отменят антироссийские санкции, если сочтут нужным Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США могут снять антироссийские санкции в зависимости от ситуации, сообщил глава министерства финансов Штатов Скотт Бессент. Он обсуждал возможные шаги в рамках плана президента США по Украине.

«... через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным» — сказал Бессент в эфире телеканала Bloomberg TV

Ранее европейские дипломаты начали опасаться возможной отмены американскими властями санкций в отношении России. Согласно данным, полученным из дипломатических кругов Евросоюза, в Вашингтоне рассматривают возможность не только сохранения, но и усиления экономических ограничений против России. Однако, как указывает иностранные издания, такие действия противоречат официально объявленным планам американского правительства по налаживанию экономических связей с РФ.

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США могут снять антироссийские санкции в зависимости от ситуации, сообщил глава министерства финансов Штатов Скотт Бессент. Он обсуждал возможные шаги в рамках плана президента США по Украине. «... через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным» — сказал Бессент в эфире телеканала Bloomberg TV.  Ранее европейские дипломаты начали опасаться возможной отмены американскими властями санкций в отношении России. Согласно данным, полученным из дипломатических кругов Евросоюза, в Вашингтоне рассматривают возможность не только сохранения, но и усиления экономических ограничений против России. Однако, как указывает иностранные издания, такие действия противоречат официально объявленным планам американского правительства по налаживанию экономических связей с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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