Глава Минфина США допустил снятие санкций с России

США могут снять антироссийские санкции в зависимости от ситуации, сообщил глава министерства финансов Штатов Скотт Бессент. Он обсуждал возможные шаги в рамках плана президента США по Украине.
«... через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным» — сказал Бессент в эфире телеканала Bloomberg TV.
Ранее европейские дипломаты начали опасаться возможной отмены американскими властями санкций в отношении России. Согласно данным, полученным из дипломатических кругов Евросоюза, в Вашингтоне рассматривают возможность не только сохранения, но и усиления экономических ограничений против России. Однако, как указывает иностранные издания, такие действия противоречат официально объявленным планам американского правительства по налаживанию экономических связей с РФ.
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