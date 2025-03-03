В ХМАО медики спасли ребенка от онкологии

Двухлетний мальчик из Сургута (ХМАО) завершил лечение ретинобластомы. Врачи детской окружной больницы Нижневартовска назначили ребенку необходимую операцию и провели курс химиотерапии. Теперь маленький пациент здоров.
«Когда Артему было полтора года специалисты онкологического отделения поставили диагноз — ретинобластома, злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей. Ребенку было выполнено радикальное оперативное вмешательство. После операции Артему предстояло пройти курс послеоперационной химиотерапии. Врачи детской больницы успешно завершили лечение», — сообщается в telegram-канале медучреждения.
Теперь вместо больного глаза у мальчика стоит имплант, а сверху — протез. Мама ребенка очень благодарна врачам и отмечает их профессионализм и чуткость.
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