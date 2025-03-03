Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».
У пользователей при входе на сайт всплывает сообщение об ошибке: «Страница которую вы ищете временно недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.
Вечером 28 февраля сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран, что свидетельствует о глобальных неполадках в работе сервиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.