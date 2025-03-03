03 марта 2025

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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У части пользователей появились проблемы с входов в ВК
У части пользователей появились проблемы с входов в ВК Фото:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».

У пользователей при входе на сайт всплывает сообщение об ошибке: «Страница которую вы ищете временно недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения.

Вечером 28 февраля сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран, что свидетельствует о глобальных неполадках в работе сервиса.

Пользователи ВК видят такое изображение
Пользователи ВК видят такое изображение
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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф». У пользователей при входе на сайт всплывает сообщение об ошибке: «Страница которую вы ищете временно недоступна. Попробуйте позже». Такая же проблема встречается и при использовании приложения. Вечером 28 февраля сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран, что свидетельствует о глобальных неполадках в работе сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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