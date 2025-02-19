Маск поддержал обвинение Зеленского в уклонении от армии

Американский предприниматель Илон Маск выразил поддержку обвинению в адрес украинского лидера Владимира Зеленского в уклонении от военной службы. Зеленский четыре раза избегал повесток в военкомат.
Маск 18 февраля в социальной сети Х отправил сообщение с двумя восклицательными знаками в ответ на пост ирландского журналиста Чея Боуза, который процитировал бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Украинский политик раскритиковал Зеленского за уклонение от армии и отметил, что в случае получения повестки его сын Михаил поступит иначе.
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