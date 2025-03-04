Газовики смогут выламывать двери для проникновения в квартиры россиян

Юрист Сергеев: газовщикам дадут больше прав для проникновения в квартиры граждан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальщикам станет проще проникать в дома россиян
Коммунальщикам станет проще проникать в дома россиян Фото:

В РФ на законодательном уровне хотят наделить специалистов газовых служб большими правами для проникновения в квартиры. Сама идея продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, сообщил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

«Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — пояснил собеседник агентства «Прайм», отметив, что это крайняя мера. Соответствующий проект закона сейчас рассматривается в Госдуме.

Эксперт также предупредил и возможных рисках. Они связаны с применением новых возможностей в рамках реализации коррупционных схем в целях получения незаконного доступа в жилища, добавил Сергеев.

Авторы проекта считают, что мера минимизирует случаи возникновения ЧП, связанные с утечкой газа. Что конкретно и как не допустить взрыва, в своей публикации рассказывает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В РФ на законодательном уровне хотят наделить специалистов газовых служб большими правами для проникновения в квартиры. Сама идея продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, сообщил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. «Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — пояснил собеседник агентства «Прайм», отметив, что это крайняя мера. Соответствующий проект закона сейчас рассматривается в Госдуме. Эксперт также предупредил и возможных рисках. Они связаны с применением новых возможностей в рамках реализации коррупционных схем в целях получения незаконного доступа в жилища, добавил Сергеев. Авторы проекта считают, что мера минимизирует случаи возникновения ЧП, связанные с утечкой газа. Что конкретно и как не допустить взрыва, в своей публикации рассказывает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...