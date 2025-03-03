В ХМАО опекунам пришлось отдать ребенка, отсидевшей срок матери

В Нижневартовске (ХМАО) супружеская пара опекунов с 2023 года воспитывала маленькую девочку, мама которой отбывала срок в колонии. После освобождения родитель решила вернуть дочь, но югорчане прикипели к ребенку. Спор помогла разрешить детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.
«В феврале 2025 года к Уполномоченному обратились супружеская пара опекунов из Нижневартовска, принявших в сентябре 2023 года из областного дома ребенка в другом регионе России малолетнюю девочку. В учреждении ребенок оказался в связи с осуждением ее матери. С момента освобождения из-под стражи мама письменно выразила желание воспитывать своего ребенка самостоятельно. Итог — передача 28 февраля 2025 года ребенка матери», — сообщается в telegram-канале пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Югре.
Опекуны вступили в судебные тяжбы с мамой девочки — пытались лишить ее родительских прав, так как не хотели расставаться с ребенком и планировали воспитывать ее как родную дочь. Однако, как оказалось, малышка была передана без уведомления о ее местонахождении. При этом ее мать не состояла на учете, как неблагополучный родитель. После освобождения женщина создала новую семью, ожидает рождение второго ребенка, имеет стабильных доход и жилье. В итоге суд встал на сторону матери, а органы опеки помогли комфортно передать ей ребенка.
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