В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Волки попали в фотоловушку на Зигальге. Возможно, они преследовали добычу. Стая серых может мчаться по сугробам без устали, загоняя жертву до изнеможения», — рассказали в офисе нацпарка.
Высокие сугробы для серых — не препятствие. В отличие от копытных, которые являются кормом для хищников. Поведение хищников стало предметом изучения экошколы при нацпарке.
В нацпарке допустили, что попавшие в фотоловушку животные стали участниками волчьей свадьбы. В феврале у хищников как раз гон, очень важное для них время. Пары волки образуют один раз и на всю жизнь. Живут стаей, которую образуют члены одной семьи, объединенные выращиванием и воспитанием волчат.
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