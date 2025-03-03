03 марта 2025

В челябинском нацпарке фотоловушка сняла погоню волчьей стаи за жертвой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале у волков начинается гон
В феврале у волков начинается гон Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Волки попали в фотоловушку на Зигальге. Возможно, они преследовали добычу. Стая серых может мчаться по сугробам без устали, загоняя жертву до изнеможения», — рассказали в офисе нацпарка.

Высокие сугробы для серых — не препятствие. В отличие от копытных, которые являются кормом для хищников. Поведение хищников стало предметом изучения экошколы при нацпарке.

В нацпарке допустили, что попавшие в фотоловушку животные стали участниками волчьей свадьбы. В феврале у хищников как раз гон, очень важное для них время. Пары волки образуют один раз и на всю жизнь. Живут стаей, которую образуют члены одной семьи, объединенные выращиванием и воспитанием волчат.

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Волки попали в фотоловушку на Зигальге. Возможно, они преследовали добычу. Стая серых может мчаться по сугробам без устали, загоняя жертву до изнеможения», — рассказали в офисе нацпарка. Высокие сугробы для серых — не препятствие. В отличие от копытных, которые являются кормом для хищников. Поведение хищников стало предметом изучения экошколы при нацпарке. В нацпарке допустили, что попавшие в фотоловушку животные стали участниками волчьей свадьбы. В феврале у хищников как раз гон, очень важное для них время. Пары волки образуют один раз и на всю жизнь. Живут стаей, которую образуют члены одной семьи, объединенные выращиванием и воспитанием волчат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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