03 марта 2025

В Тюмени изменят маршруты автобусов

В Тюмени в маршруты автобусов №152 и 152к включат остановку «Улица Буровиков»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения вступят в силу с 10 марта
Изменения вступят в силу с 10 марта Фото:

В Тюмени в расписание маршрутов автобусов №152 и 152к с 10 марта добавят дополнительную остановку «ул. Буровиков». Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортранс».

«Внесены изменения в схему маршрутов № 152, 152к. С 10 марта в схемы движения по направлениям „Завод медоборудования — с /о „Здоровье-3““ и „СК „Здоровье“ — с /о „Здоровье-3““ включается остановочный пункт „ул. Буровиков“ в прямом направлении», — рассказали в компании.

С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте «Тюменьгортранс». Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по номеру 8-800-250-0722.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в расписание маршрутов автобусов №152 и 152к с 10 марта добавят дополнительную остановку «ул. Буровиков». Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортранс». «Внесены изменения в схему маршрутов № 152, 152к. С 10 марта в схемы движения по направлениям „Завод медоборудования — с /о „Здоровье-3““ и „СК „Здоровье“ — с /о „Здоровье-3““ включается остановочный пункт „ул. Буровиков“ в прямом направлении», — рассказали в компании. С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте «Тюменьгортранс». Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по номеру 8-800-250-0722.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...