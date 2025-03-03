В Тюмени изменят маршруты автобусов

В Тюмени в расписание маршрутов автобусов №152 и 152к с 10 марта добавят дополнительную остановку «ул. Буровиков». Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортранс».
«Внесены изменения в схему маршрутов № 152, 152к. С 10 марта в схемы движения по направлениям „Завод медоборудования — с /о „Здоровье-3““ и „СК „Здоровье“ — с /о „Здоровье-3““ включается остановочный пункт „ул. Буровиков“ в прямом направлении», — рассказали в компании.
С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте «Тюменьгортранс». Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по номеру 8-800-250-0722.
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