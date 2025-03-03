03 марта 2025

Из челябинского аэропорта отправили 670 килограммов личинок хирономидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вывоз личинок мотыля проконтролировали в челябинском аэропорту (архивное фото)
Вывоз личинок мотыля проконтролировали в челябинском аэропорту (архивное фото) Фото:

В аэропорту Челябинска проконтролировали транзит 670 килограммов личинок хирономидов (мотыля) и 471 килограмма морепродуктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, грузы перевозились между российскими регионами.

«Россельхознадзор проконтролировал перемещение 13 партий продукции животного происхождения. Среди них были 670 килограммов личинок мотыля, 471 килограмм морепродуктов и 1,3 тысячи аквариумных рыбок», — заявили URA.RU в офисе ведомства.

О контроле перевозки продукции служба отчиталась за период с 25 февраля по 2 марта. Нарушения при ввозе обнаружили только на рейсах из Душанбе и Худжанда (Таджикистан).

В регион 11 иностранцев ввезли совокупно без документов 19,5 килограммов подозрительной продукции: это молочные товары, мед и рыбу. Продукцию по заявлению владельцев пришлось уничтожить.

За указанный период прошло дополнительное мероприятие по обеспечению биобезопасности. В аэропорту оформили сертификат на вывоз собаки, которую хозяйка взяла с собой на отдых в Китай.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска проконтролировали транзит 670 килограммов личинок хирономидов (мотыля) и 471 килограмма морепродуктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, грузы перевозились между российскими регионами. «Россельхознадзор проконтролировал перемещение 13 партий продукции животного происхождения. Среди них были 670 килограммов личинок мотыля, 471 килограмм морепродуктов и 1,3 тысячи аквариумных рыбок», — заявили URA.RU в офисе ведомства. О контроле перевозки продукции служба отчиталась за период с 25 февраля по 2 марта. Нарушения при ввозе обнаружили только на рейсах из Душанбе и Худжанда (Таджикистан). В регион 11 иностранцев ввезли совокупно без документов 19,5 килограммов подозрительной продукции: это молочные товары, мед и рыбу. Продукцию по заявлению владельцев пришлось уничтожить. За указанный период прошло дополнительное мероприятие по обеспечению биобезопасности. В аэропорту оформили сертификат на вывоз собаки, которую хозяйка взяла с собой на отдых в Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...