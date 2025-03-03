Из челябинского аэропорта отправили 670 килограммов личинок хирономидов

В аэропорту Челябинска проконтролировали транзит 670 килограммов личинок хирономидов (мотыля) и 471 килограмма морепродуктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, грузы перевозились между российскими регионами.
«Россельхознадзор проконтролировал перемещение 13 партий продукции животного происхождения. Среди них были 670 килограммов личинок мотыля, 471 килограмм морепродуктов и 1,3 тысячи аквариумных рыбок», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
О контроле перевозки продукции служба отчиталась за период с 25 февраля по 2 марта. Нарушения при ввозе обнаружили только на рейсах из Душанбе и Худжанда (Таджикистан).
В регион 11 иностранцев ввезли совокупно без документов 19,5 килограммов подозрительной продукции: это молочные товары, мед и рыбу. Продукцию по заявлению владельцев пришлось уничтожить.
За указанный период прошло дополнительное мероприятие по обеспечению биобезопасности. В аэропорту оформили сертификат на вывоз собаки, которую хозяйка взяла с собой на отдых в Китай.
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