Китай ввел доптарифы на сельхоз продукцию США

Китай ввел доптарифы в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию США
Китай ужесточил торговые ограничения в отношении США, введя новые тарифы в 10-15% на сельскохозяйственную продукцию Штатов и добавив 15 американских компаний в список экспортного контроля. Об этом сообщило Министерство коммерции Китайской Народной Республики.
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