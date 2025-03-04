Shot: жена Петросяна не платит коммуналку за квартиру в полмиллиарда рублей

Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, имеет долги по ЖКУ и взносам за капремонт на сумму более чем 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Жена юмориста Евгения Петросяна накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке», — пишет telegram-канал Shot. По его данным, в этот долг входит: 179 тысяч рублей по взносам за капремонт, 128 тысяч по квартплате и семь тысяч по ЖКУ.
У Брухуновой две квартиры — в ЖК «Садовые кварталы», в Хамовниках, и на Лесной, в Тверском районе. Стоимость первой, оформленной на жену Петросяна в 2017 году, оценивается в 440 миллионов долларов, отмечается в канале. В ней — 232 квадрата, потолки почти в четыре метра, также к квартире прилагается место на парковке стоимостью около восьми миллионов рублей. Вторая квартира площадью 55 квадратов стоит около 54 миллионов рулей. По ней никаких долгов у Брухуновой не имеется.
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