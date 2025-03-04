Shot: жена Петросяна не платит коммуналку за квартиру в полмиллиарда рублей

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Жена Петросяна имеет две квартиры в Москве за 440 и 50 миллионов рублей
Жена Петросяна имеет две квартиры в Москве за 440 и 50 миллионов рублей Фото:

Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, имеет долги по ЖКУ и взносам за капремонт на сумму более чем 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Жена юмориста Евгения Петросяна накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке», — пишет telegram-канал Shot. По его данным, в этот долг входит: 179 тысяч рублей по взносам за капремонт, 128 тысяч по квартплате и семь тысяч по ЖКУ. 

У Брухуновой две квартиры — в ЖК «Садовые кварталы», в Хамовниках, и на Лесной, в Тверском районе. Стоимость первой, оформленной на жену Петросяна в 2017 году, оценивается в 440 миллионов долларов, отмечается в канале. В ней — 232 квадрата, потолки почти в четыре метра, также к квартире прилагается место на парковке стоимостью около восьми миллионов рублей. Вторая квартира площадью 55 квадратов стоит около 54 миллионов рулей. По ней никаких долгов у Брухуновой не имеется.

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Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, имеет долги по ЖКУ и взносам за капремонт на сумму более чем 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Жена юмориста Евгения Петросяна накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке», — пишет telegram-канал Shot. По его данным, в этот долг входит: 179 тысяч рублей по взносам за капремонт, 128 тысяч по квартплате и семь тысяч по ЖКУ.  У Брухуновой две квартиры — в ЖК «Садовые кварталы», в Хамовниках, и на Лесной, в Тверском районе. Стоимость первой, оформленной на жену Петросяна в 2017 году, оценивается в 440 миллионов долларов, отмечается в канале. В ней — 232 квадрата, потолки почти в четыре метра, также к квартире прилагается место на парковке стоимостью около восьми миллионов рублей. Вторая квартира площадью 55 квадратов стоит около 54 миллионов рулей. По ней никаких долгов у Брухуновой не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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