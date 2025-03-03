03 марта 2025

Челябинцы требуют ремонт аварийного моста через реку Ай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост приходится ежегодно латать самим
Мост приходится ежегодно латать самим Фото:

Жители поселка Межевой Саткинского района Челябинской области потребовали отремонтировать аварийный мост. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта», сейчас сельчане вынуждены самостоятельно латать путепровод.

«Маленький, но важный мост через реку Ай разрушается. Каждый год жители собирают деньги и подсыпают переправу, продлевая ей „жизнь“», — говорится в сообщении «Народного фронта».

В пресс-службе организации указали, что местные власти знают о проблеме, но ничего не делают. Мост нужен порядка пяти тысячам сельчан, которые пользуются им для поездок на работу, учебу или в больницу. Сейчас к домам не может подъехать машина с дровами или скорая помощь. Жители написали президенту страны Владимиру Путину, а в «Народном фронте» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство обязало собственника отремонтировать мост.

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Жители поселка Межевой Саткинского района Челябинской области потребовали отремонтировать аварийный мост. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта», сейчас сельчане вынуждены самостоятельно латать путепровод. «Маленький, но важный мост через реку Ай разрушается. Каждый год жители собирают деньги и подсыпают переправу, продлевая ей „жизнь“», — говорится в сообщении «Народного фронта». В пресс-службе организации указали, что местные власти знают о проблеме, но ничего не делают. Мост нужен порядка пяти тысячам сельчан, которые пользуются им для поездок на работу, учебу или в больницу. Сейчас к домам не может подъехать машина с дровами или скорая помощь. Жители написали президенту страны Владимиру Путину, а в «Народном фронте» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство обязало собственника отремонтировать мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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