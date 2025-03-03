Жители поселка Межевой Саткинского района Челябинской области потребовали отремонтировать аварийный мост. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта», сейчас сельчане вынуждены самостоятельно латать путепровод.
«Маленький, но важный мост через реку Ай разрушается. Каждый год жители собирают деньги и подсыпают переправу, продлевая ей „жизнь“», — говорится в сообщении «Народного фронта».
В пресс-службе организации указали, что местные власти знают о проблеме, но ничего не делают. Мост нужен порядка пяти тысячам сельчан, которые пользуются им для поездок на работу, учебу или в больницу. Сейчас к домам не может подъехать машина с дровами или скорая помощь. Жители написали президенту страны Владимиру Путину, а в «Народном фронте» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство обязало собственника отремонтировать мост.
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