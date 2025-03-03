03 марта 2025

Соцфонд досрочно отправил на пенсию десятки матерей из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мамы с пятью и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет
Мамы с пятью и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет Фото:

За 2024 год на досрочную пенсию по старости вышли 166 многодетных югорчанок. Из них 83 — мамы пяти и более детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СФР.

«При наличии страхового стажа не менее 15 лет многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию. Величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть не менее 30», — следует из сообщения.

Так, мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. А женщины с двумя и более детей, обладающие страховым стажем не менее 20 лет, а также отработавшие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к них местностях, имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

«Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения ими полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, включаются в страховой стаж. За период ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты: за год ухода за первым ребенком — 1,8, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым ребенком— 5,4 пенсионных коэффициента», — добавили в региональном СФР.

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За 2024 год на досрочную пенсию по старости вышли 166 многодетных югорчанок. Из них 83 — мамы пяти и более детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СФР. «При наличии страхового стажа не менее 15 лет многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию. Величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть не менее 30», — следует из сообщения. Так, мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. А женщины с двумя и более детей, обладающие страховым стажем не менее 20 лет, а также отработавшие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к них местностях, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. «Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения ими полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, включаются в страховой стаж. За период ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты: за год ухода за первым ребенком — 1,8, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым ребенком— 5,4 пенсионных коэффициента», — добавили в региональном СФР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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