03 марта 2025

Прокуратура пригрозила челябинцам штрафами и отключением газа за старые плиты

© Служба новостей «URA.RU»
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За пользование старой плитой можно нарваться на крупный штраф
За пользование старой плитой можно нарваться на крупный штраф Фото:

Прокуратура Челябинской области предупреждает жителей региона о возможности штрафа и остановки газоснабжения, если срок службы плиты превысил нормативный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если нормативный срок службы газовой плиты, установленный изготовителем, истек, а положительного заключения по результатам технического диагностирования нет либо если срок службы газовой плиты, продленный по результатам диагностирования, истек, может быть приостановлена подача газа. При этом за использование газовой плиты с истекшим сроком службы может быть назначен штраф», — сообщила пресс-служба в telegram-канале прокуратуры.

Штраф за пользование старой плитой может составлять от пяти до 10 тысяч рублей. В случае повторного выявления правонарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей.

Как добавили в ведомстве, после окончания срока эксплуатации плиту нужно заменить или вызвать газовщиков на диагностику. По результатам проверки сотрудники газовой службы выдадут заключение, которым установят дополнительный срок эксплуатацию плиты. Если же эксплуатация плиты небезопасна, придется купить новую плиту.

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Прокуратура Челябинской области предупреждает жителей региона о возможности штрафа и остановки газоснабжения, если срок службы плиты превысил нормативный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Если нормативный срок службы газовой плиты, установленный изготовителем, истек, а положительного заключения по результатам технического диагностирования нет либо если срок службы газовой плиты, продленный по результатам диагностирования, истек, может быть приостановлена подача газа. При этом за использование газовой плиты с истекшим сроком службы может быть назначен штраф», — сообщила пресс-служба в telegram-канале прокуратуры. Штраф за пользование старой плитой может составлять от пяти до 10 тысяч рублей. В случае повторного выявления правонарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, после окончания срока эксплуатации плиту нужно заменить или вызвать газовщиков на диагностику. По результатам проверки сотрудники газовой службы выдадут заключение, которым установят дополнительный срок эксплуатацию плиты. Если же эксплуатация плиты небезопасна, придется купить новую плиту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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