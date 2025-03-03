03 марта 2025

В Пермском крае взлетели цены на молоко

В Пермском крае стоимость молока выросла почти на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год молоко подорожало почти на 30%
За год молоко подорожало почти на 30% Фото:

В магазинах Пермского края в январе 2025 года средняя цена литра пастеризованного молока жирностью от 2,5% до 3,2% составляла 81,84 рубля. Это на 29,5% больше, чем годом ранее, сказано в отчете Росстата.

«Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, один литр, цена в январе 2025 года в Пермском крае — 81,84 рубля. В январе 2024 года — 65,24 рубля», — сказано на сайте Росстата.

Также на 25,21% подорожало ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности и на 15,43% пастеризованное жирностью более 3,2%. Средняя стоимость литра достигла 115,06 и 104,35 рубля соответственно. Уточняется, что ультрапастеризованное молоко в Прикамье самое дорогое в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО его продают за 103,24 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край стал лидером по ценам на сахар в ПФО. За год он подорожал на 5%.

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В магазинах Пермского края в январе 2025 года средняя цена литра пастеризованного молока жирностью от 2,5% до 3,2% составляла 81,84 рубля. Это на 29,5% больше, чем годом ранее, сказано в отчете Росстата. «Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, один литр, цена в январе 2025 года в Пермском крае — 81,84 рубля. В январе 2024 года — 65,24 рубля», — сказано на сайте Росстата. Также на 25,21% подорожало ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности и на 15,43% пастеризованное жирностью более 3,2%. Средняя стоимость литра достигла 115,06 и 104,35 рубля соответственно. Уточняется, что ультрапастеризованное молоко в Прикамье самое дорогое в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО его продают за 103,24 рубля. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край стал лидером по ценам на сахар в ПФО. За год он подорожал на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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