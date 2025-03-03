В Екатеринбурге спустя год внезапно закрылось бистро с огромным куполом

В Екатеринбурге спустя год работы закрылось бистро «Сфера» с необычной фишкой — огромным стеклянным куполом. Судя по картам по «Яндекс Картам», гастроточка уже не работает.
Также из всех соцсетей пропали страницы заведения, а дозвониться до «Сферы» невозможно. Представители проекта подтвердили URA.RU, что гастробар закрылся 22 февраля, но о причинах умолчали.
«Сфера» открылась в январе 2024 года в торговом комплексе Nautilus. Бистро запускала команда бара «Географ». Создатели делали в меню ставку на французские и итальянские блюда.
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