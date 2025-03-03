03 марта 2025

В Екатеринбурге спустя год внезапно закрылось бистро с огромным куполом

В Екатеринбурге закрылось бистро «Сфера»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение закрылось по-тихому спустя год работы (архивное фото)
Заведение закрылось по-тихому спустя год работы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге спустя год работы закрылось бистро «Сфера» с необычной фишкой — огромным стеклянным куполом. Судя по картам по «Яндекс Картам», гастроточка уже не работает.

Также из всех соцсетей пропали страницы заведения, а дозвониться до «Сферы» невозможно. Представители проекта подтвердили URA.RU, что гастробар закрылся 22 февраля, но о причинах умолчали. 

«Сфера» открылась в январе 2024 года в торговом комплексе Nautilus. Бистро запускала команда бара «Географ». Создатели делали в меню ставку на французские и итальянские блюда.

Бистро исчезло с карты Екатеринбурга
Бистро исчезло с карты Екатеринбурга
Фото:
Помещение было очень светлым за счет купола
Помещение было очень светлым за счет купола
Фото:

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В Екатеринбурге спустя год работы закрылось бистро « Сфера» с необычной фишкой — огромным стеклянным куполом. Судя по картам по « Яндекс Картам» , гастроточка уже не работает. Также из всех соцсетей пропали страницы заведения, а дозвониться до « Сферы» невозможно. Представители проекта подтвердили URA.RU, что гастробар закрылся 22 февраля, но о причинах умолчали.  «Сфера» открылась в январе 2024 года в торговом комплексе Nautilus. Бистро запускала команда бара «Географ». Создатели делали в меню ставку на французские и итальянские блюда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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