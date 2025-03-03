Мэрия изымает участки под строительство нового ЖК в центре Челябинска

Власти Челябинска распорядились изъять у собственников квартиры и участки под строительство нового ЖК в центре города. Недалеко от кинотеатра Пушкина застройщик «Гефест» снесет старые дома и вместо них возведет современный жилой комплекс по проекту КРТ. Об изъятии участков в пользу государства сообщается на сайте мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд у собственников земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению», — сообщается на сайте.
Речь идет о земельных участках, находящихся в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе Челябинска. Под снос пойдут два 96-летних многоквартирных дома, которые находятся на Пушкина, 69 и Свободы, 82а.
«Изъять у собственника долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 квадратных метров, для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Челябинск, улица Пушкина, дом № 69. Изъять у собственника жилое помещение — квартиру № 1 общей площадью 57,5 квадратных метров в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Пушкина, дом № 69, для муниципальных нужд», — сообщается на сайте.
В этом году федеральный застройщик «Брусника» в центре Челябинска планирует приступить к реализации первого в городе проекта комплексного развития территории (КРТ). На площади 1,1 гектара застройщик построит ЖК, рассчитанный на 150 квартир. Также девелопер заявляет, что дом будет оснащен уникальными сервисами.
Старые дома планируется демонтировать в июне 2025 года. На их месте по проекту комплексного развития территории (КРТ) и будет построен новый жилой комплекс. МКД уже расселены. Передать права на объекты застройщику и выплатить последние возмещения планируется в апреле-мае 2025 года, сообщили в мэрии Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!