Юная свердловчанка впала в кому перед поездкой на чемпионат мира

12 марта 2025 в 20:48 Размер текста - 17 +

Лиза тренировалась по 2-3 раза в неделю Фото: «Русфонд» Тринадцатилетняя Лиза Михайлова из Верхней Пышмы (Свердловская область), чемпионка России по рукопашному бою, летом 2024 года внезапно впала в кому — перед поездкой на мировое первенство. После сложной операции девочка пошла на поправку, научилась дышать самостоятельно. Но утратила навыки ходьбы и речи. Как помочь юной спортсменке — в материале URA.RU. Все произошло 18 июля 2024 года. Во время обычной тренировки у Лизы случился обморок. «Обычный день. Утром Лиза встала бодрячком, и я увезла ее на тренировку. И вот спустя примерно полтора часа звонок. Когда по приезду ее увидела, она уже была на улице в машине одной мамочки из клуба. У меня создалось впечатление, что уснула. Сидит, сопит. Я хотела ее забрать домой, но тренер настоял на приемном покое», — вспоминает мама девочки Александра. Лиза была успешна не только в спорте, но и в учебе Фото: «Русфонд» В больнице у Лизы диагностировали кровоизлияние в мозг и гематому. «Положив на каталку в приемнике, медсестра начала мерить давление ей. А врач осмотрел зрачки и увез в реанимацию! Спустя время мне сообщили, что Лиза в коме. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потом удалили части костей черепа (чтобы снизить давление отека на мозг). В ходе этой операции врачи столкнулись с нетипичным поведением тканей. Их прогнозы были неутешительными: возможен летальный исход или долгая реабилитация», — говорит Александра. Однако постепенно девочка начала восстанавливаться, дышать сама, но ходить и говорить — нет. После лечения в свердловском Клиническом институте мозга (КИМ) ситуация изменилась к лучшему: Лиза смогла по несколько часов в день находиться в вертикальном положении. Но возможностей лечения за государственный счет недостаточно, сетует семья. Она смогла оплатить первые курсы лечения в частной клинике, и у Лизы появилась чувствительность в руках и ногах, юная чемпионка стала активнее. Но на дальнейшую реабилитацию у родителей Лизы (она одна из трех детей) средств нет. Для восстановления утраченных навыков девочке необходима дорогостоящая реабилитация Фото: «Русфонд» Невролог екатеринбургской клиники Ирина Волкова отметила, что после перенесенной черепно-мозговой травмы Лизе требуется качественное восстановление. «Лечение в нашей клинике дало положительную динамику: девочка начала хорошо сгибать и разгибать ноги и руки, снизился тонус жевательной мускулатуры, Лиза стала лучше есть. Чтобы не потерять достигнутые результаты и в будущем вернуть утраченные навыки, реабилитацию необходимо продолжать», — отметила медик. «Наша цель заключается не только в восстановлении ребенка, но и в обучении родителей методам ухода, чтобы избежать возможного вреда. Корректный уход и проведение необходимых процедур дома являются столь же существенными, как и лечение в условиях стационара», — подчеркнула Волкова. Помочь Лизе можно разными способами: поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Тринадцатилетняя Лиза Михайлова из Верхней Пышмы (Свердловская область), чемпионка России по рукопашному бою, летом 2024 года внезапно впала в кому — перед поездкой на мировое первенство. После сложной операции девочка пошла на поправку, научилась дышать самостоятельно. Но утратила навыки ходьбы и речи. Как помочь юной спортсменке — в материале URA.RU. Все произошло 18 июля 2024 года. Во время обычной тренировки у Лизы случился обморок. «Обычный день. Утром Лиза встала бодрячком, и я увезла ее на тренировку. И вот спустя примерно полтора часа звонок. Когда по приезду ее увидела, она уже была на улице в машине одной мамочки из клуба. У меня создалось впечатление, что уснула. Сидит, сопит. Я хотела ее забрать домой, но тренер настоял на приемном покое», — вспоминает мама девочки Александра. В больнице у Лизы диагностировали кровоизлияние в мозг и гематому. «Положив на каталку в приемнике, медсестра начала мерить давление ей. А врач осмотрел зрачки и увез в реанимацию! Спустя время мне сообщили, что Лиза в коме. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, потом удалили части костей черепа (чтобы снизить давление отека на мозг). В ходе этой операции врачи столкнулись с нетипичным поведением тканей. Их прогнозы были неутешительными: возможен летальный исход или долгая реабилитация», — говорит Александра. Однако постепенно девочка начала восстанавливаться, дышать сама, но ходить и говорить — нет. После лечения в свердловском Клиническом институте мозга (КИМ) ситуация изменилась к лучшему: Лиза смогла по несколько часов в день находиться в вертикальном положении. Но возможностей лечения за государственный счет недостаточно, сетует семья. Она смогла оплатить первые курсы лечения в частной клинике, и у Лизы появилась чувствительность в руках и ногах, юная чемпионка стала активнее. Но на дальнейшую реабилитацию у родителей Лизы (она одна из трех детей) средств нет. Невролог екатеринбургской клиники Ирина Волкова отметила, что после перенесенной черепно-мозговой травмы Лизе требуется качественное восстановление. «Лечение в нашей клинике дало положительную динамику: девочка начала хорошо сгибать и разгибать ноги и руки, снизился тонус жевательной мускулатуры, Лиза стала лучше есть. Чтобы не потерять достигнутые результаты и в будущем вернуть утраченные навыки, реабилитацию необходимо продолжать», — отметила медик. «Наша цель заключается не только в восстановлении ребенка, но и в обучении родителей методам ухода, чтобы избежать возможного вреда. Корректный уход и проведение необходимых процедур дома являются столь же существенными, как и лечение в условиях стационара», — подчеркнула Волкова. Помочь Лизе можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.