«Просто бомба»: топ-5 заведений Кургана, где готовят вкусную шаурму

Шаурма пользуется большой популярностью у курганцев. URA.RU подготовило топ-5 мест, где готовят это блюдо вкуснее всего согласно оценкам и отзывам жителей в сервисе «2ГИС».
Кафе быстрого питания «Шаурма Shop», средняя оценка 5
Улица Станционная, 15.
«Топ за свои деньги, шаурма невероятно вкусная, свежие ингредиенты», — пишет одна из посетительниц. Также гости отмечают вежливый персонал и чистоту помещения. В кафе имеются столики, где можно спокойно посидеть и поесть.
Киоск быстрого питания «Шаурмафия», средняя оценка 4,8
Мегабаза, улицаНекрасова, 15а ст5/1.
«Просто бомба! Самая вкусная шаурма в моей жизни! Но очень печальный график работы», — написал пользователь Михаил. График работы в данном заведении с 10:00 до 20:00. Большинство отзывов положительные, отмечают большой выбор, щедрые порции и отличную работу персонала.
Киоск и кафе быстрого питания Holly Food, средняя оценка 4,7
Улица Пугачева, 103.
Большинство покупателей отмечают, что шаурма очень вкусная. Некоторые жителя ездят из других районов города только сюда за шаурмой: «Очень вкусно, лучшие в городе. Ездим из Заозерного специально за вашей шаурмой уже несколько лет». Отмечается также чистота заведения и демократичные цены. Из недостатков в отзывах указан жирный соус и маленький размер шаурмы в батоне — одной мало, а две уже много.
Магазин Mr.Shawarman, средняя оценка 4,7
Строительный бум, проспект Маршала Голикова, 10е.
«Взял шаурму, объелся до отвала, очень вкусно! Порции большие, цены норм», — оставил отзыв один из клиентов. Посетители отмечают, что здесь всегда вкусно, чисто, а персонал вежливый. В заведении есть столики, можно поесть прямо там. Есть и отрицательные отзывы. Далеко не всем нравится острый соус и лук, который положили, не спросив клиента. А еще посетителям не нравится, когда при приеме заказа продавец общается на личные темы с другими людьми.
Шаверма «Zona вкуса», средняя оценка 4,6
Улица Максима Горького, 138/1.
«Вкусная шаурма, особенно сырная, еще добавили по шаурме несколько позиций, респект шаурмену, делает все вкусно, и лаваш всегда нормальный не течет», — написал отзыв один из клиентов. Помимо вкусовых качеств шаурмы, отмечают приятный персонал и в целом отличное место, где можно посидеть и перекусить. Однако некоторые гости советуют звонить узнавать прежде, чем идти, так как может закончиться мясо, или вообще закрыться заведение раньше времени. Также есть и те, кого не устроили размеры шаурмы: «Маленькая шаурма, толщиной с ребро ладони».
Ранее URA.RU составило топ лучших доставок пиццы в Кургане. В списке оказались «Самурай пицца», «Додо Пицца», «Лун Ван» и другие.
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