Двое бывших сотрудников парка «Патриот» осуждены за взятки

Суд вынес приговор бывшим должностным лицам конгрессно-выставочного центра «Патриот» — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере.
В период с 2021 по 2024 год они получили свыше 27,5 млн рублей за покровительство при исполнении многомиллионных государственных контрактов, заключенных Минобороны с ИП «Куваева». Суд также назначил виновным штраф на 27 млн рублей, а также лишил их права заниматься определенной деятельностью на десять лет. На имущество обвиняемых был наложен арест для обеспечения взыскания штрафа и гражданского иска, заключили в СК.
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