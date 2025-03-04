Двое бывших сотрудников парка «Патриот» осуждены за взятки

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На имущество обвиняемых наложен арест для взыскания штрафа
На имущество обвиняемых наложен арест для взыскания штрафа Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд вынес приговор бывшим должностным лицам конгрессно-выставочного центра «Патриот» — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере.

В период с 2021 по 2024 год они получили свыше 27,5 млн рублей за покровительство при исполнении многомиллионных государственных контрактов, заключенных Минобороны с ИП «Куваева». Суд также назначил виновным штраф на 27 млн рублей, а также лишил их права заниматься определенной деятельностью на десять лет. На имущество обвиняемых был наложен арест для обеспечения взыскания штрафа и гражданского иска, заключили в СК.

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Суд вынес приговор бывшим должностным лицам конгрессно-выставочного центра «Патриот» — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. В период с 2021 по 2024 год они получили свыше 27,5 млн рублей за покровительство при исполнении многомиллионных государственных контрактов, заключенных Минобороны с ИП «Куваева». Суд также назначил виновным штраф на 27 млн рублей, а также лишил их права заниматься определенной деятельностью на десять лет. На имущество обвиняемых был наложен арест для обеспечения взыскания штрафа и гражданского иска, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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