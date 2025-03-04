Фонд Ройзмана* обвинили в нецелевых расходах

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Сейчас Евгений Ройзман (признан иноагентом) не трудоустроен в фонде Фото:

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) обвиняют в нецелевом израсходовании собранных средств на лечение детей. Всего в ходе проверки было выявлено девять нарушений. Они отражены в едином реестре проверок Генпрокуратуры РФ, обратил внимание корреспондент URA.RU.

По данным ведомства, проверка Минюста прошла с 30 сентября по 25 октября прошлого года. «Организация не информировала уполномоченный орган об изменении сведений об адресе юрлица в пределах места нахождения юрлица, в течение семи рабочих дней со дня наступления таких изменений и до настоящего времени не представила соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. Кроме того, организацией в проверяемом периоде имущество использовалось не для достижения целей, предусмотренных учредительными документами. Целевые денежные средства, собранные на лечение, израсходованы [фондом] в интересах третьих лиц не по целевому назначению», — следует из сведений об итогах проверки.

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Также в фонде, по мнению ревизоров, не велся раздельный учет доходов и расходов от иностранных источников. Благотворительные программы фонды не имеют смет. Программа «Адресная помощь» не утверждена высшим органом управления фонда. А уставная деятельность осуществляется не в полном объеме.

«Нарушение положений п. 4 ст. 16 ФЗ №135 „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“. В организации в проверяемом периоде действовали органы, не предусмотренные уставом, что является нарушением п. 2 ст. 14 ФЗ №7 „О некоммерческих организациях“», — так описаны два последних нарушения.

Гендиректор фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Представители организации подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным.

В 2024-м фонд Ройзмана проверяли силовики. Это было сделано на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывали в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги.

*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) обвиняют в нецелевом израсходовании собранных средств на лечение детей. Всего в ходе проверки было выявлено девять нарушений. Они отражены в едином реестре проверок Генпрокуратуры РФ, обратил внимание корреспондент URA.RU. По данным ведомства, проверка Минюста прошла с 30 сентября по 25 октября прошлого года. «Организация не информировала уполномоченный орган об изменении сведений об адресе юрлица в пределах места нахождения юрлица, в течение семи рабочих дней со дня наступления таких изменений и до настоящего времени не представила соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. Кроме того, организацией в проверяемом периоде имущество использовалось не для достижения целей, предусмотренных учредительными документами. Целевые денежные средства, собранные на лечение, израсходованы [фондом] в интересах третьих лиц не по целевому назначению», — следует из сведений об итогах проверки. Также в фонде, по мнению ревизоров, не велся раздельный учет доходов и расходов от иностранных источников. Благотворительные программы фонды не имеют смет. Программа «Адресная помощь» не утверждена высшим органом управления фонда. А уставная деятельность осуществляется не в полном объеме. «Нарушение положений п. 4 ст. 16 ФЗ №135 „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“. В организации в проверяемом периоде действовали органы, не предусмотренные уставом, что является нарушением п. 2 ст. 14 ФЗ №7 „О некоммерческих организациях“», — так описаны два последних нарушения. Гендиректор фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Представители организации подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным. В 2024-м фонд Ройзмана проверяли силовики. Это было сделано на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывали в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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