03 марта 2025

Не по-весеннему: синоптики озвучили прогноз погоды на 8 марта в Тюмени

В Тюмени ночью 8 марта похолодает до -16
© Служба новостей «URA.RU»
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В праздничный день в Тюмени тепла не ожидается
В праздничный день в Тюмени тепла не ожидается Фото:

Днем 8 марта в Тюмени ожидается -6 градусов, а ночью похолодает до -16. Такой прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

«Тюмень, 8 марта. Температура воздуха днем: -6. Ночью: -16», — прогнозируют синоптики.

Осадков в праздничный день ожидать не стоит. А вот ветер будет, хоть и слабый — два метра в секунду.

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Днем 8 марта в Тюмени ожидается -6 градусов, а ночью похолодает до -16. Такой прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России. «Тюмень, 8 марта. Температура воздуха днем: -6. Ночью: -16», — прогнозируют синоптики. Осадков в праздничный день ожидать не стоит. А вот ветер будет, хоть и слабый — два метра в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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