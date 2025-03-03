Не по-весеннему: синоптики озвучили прогноз погоды на 8 марта в Тюмени

В праздничный день в Тюмени тепла не ожидается
Днем 8 марта в Тюмени ожидается -6 градусов, а ночью похолодает до -16. Такой прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.
«Тюмень, 8 марта. Температура воздуха днем: -6. Ночью: -16», — прогнозируют синоптики.
Осадков в праздничный день ожидать не стоит. А вот ветер будет, хоть и слабый — два метра в секунду.
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