Фон дер Ляйен заявила, что Европа влезет в долги ради помощи Украине

Фон дер Ляйен: Европа выделит займ в 150 млрд евро для стран-членов ЕС
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Урсула фон дер Ляйен анонсировала займ в 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС
Урсула фон дер Ляйен анонсировала займ в 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС Фото:

Европа выделит займ в размере 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС, целью которого является укрепление оборонных способностей. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия хочет привлечь 150 миллиардов евро через кредиты для производства средств ПВО в ЕС и оружия для Украины», — пишет RT со ссылкой на слова фон дер Ляйен. Глава ЕК выдвинула предложение о переоснащении вооруженных сил ЕС, предусматривающее выделение бюджета в размере 800 миллиардов евро.

По словам фон дер Ляйен, план включает в себя пять основных пунктов. Политик предложила государствам-членам ЕС увеличить текущие затраты на оборону на 1,5%, что позволит накопить 650 миллиардов евро на производство вооружений. Более того, ЕК планирует привлечь дополнительные 150 миллиардов евро в форме кредитов для развития производства средств противовоздушной обороны в рамках ЕС, а также для поддержки Украины вооружениями.

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Европа выделит займ в размере 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС, целью которого является укрепление оборонных способностей. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Еврокомиссия хочет привлечь 150 миллиардов евро через кредиты для производства средств ПВО в ЕС и оружия для Украины», — пишет RT со ссылкой на слова фон дер Ляйен. Глава ЕК выдвинула предложение о переоснащении вооруженных сил ЕС, предусматривающее выделение бюджета в размере 800 миллиардов евро. По словам фон дер Ляйен, план включает в себя пять основных пунктов. Политик предложила государствам-членам ЕС увеличить текущие затраты на оборону на 1,5%, что позволит накопить 650 миллиардов евро на производство вооружений. Более того, ЕК планирует привлечь дополнительные 150 миллиардов евро в форме кредитов для развития производства средств противовоздушной обороны в рамках ЕС, а также для поддержки Украины вооружениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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