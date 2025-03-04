В Кремле похвалили решение Трампа

Решение президента США о прекращении военной поддержки Украине может сподвигнуть ее к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это решение которое может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что, прежде, чем делать выводы, необходимо узнать все детали.
Ранее Пентагон официально объявил о полном прекращении всей военной помощи Украине. Трамп подчеркивал, что она может возобновиться в том случае, если украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по украинскому конфликту.
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