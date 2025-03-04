В Кремле похвалили решение Трампа

Песков: прекращение поддержки США способно сподвигнуть Киев к переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что по прекращению поставок США на Украину еще требуется уточнить детали
Песков заявил, что по прекращению поставок США на Украину еще требуется уточнить детали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента США о прекращении военной поддержки Украине может сподвигнуть ее к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение которое может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что, прежде, чем делать выводы, необходимо узнать все детали.

Ранее Пентагон официально объявил о полном прекращении всей военной помощи Украине. Трамп подчеркивал, что она может возобновиться в том случае, если украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по украинскому конфликту. 

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Решение президента США о прекращении военной поддержки Украине может сподвигнуть ее к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это решение которое может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что, прежде, чем делать выводы, необходимо узнать все детали. Ранее Пентагон официально объявил о полном прекращении всей военной помощи Украине. Трамп подчеркивал, что она может возобновиться в том случае, если украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по украинскому конфликту. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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