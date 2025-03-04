Активисты в черном пришли в суд к мигранту, убившему таксиста в Екатеринбурге. Фото

«Русская община» пришла в суд к мигранту, убившему таксиста в Екатеринбурге
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Вечеринка в честь дня рождения Карла III. Екатеринбург , русская община
Активисты поддерживают потерпевшую сторону (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU.

Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше.

Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.

Членов «Русской общины» было очень много
Членов «Русской общины» было очень много
Фото:
Обвиняемый скрывал лицо под маской
Обвиняемый скрывал лицо под маской
Фото:
Екатеринбургский таксист был извит гражданином Узбекистана и умер
Екатеринбургский таксист был извит гражданином Узбекистана и умер
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Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU. Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше. Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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