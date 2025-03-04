Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU.
Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше.
Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.
Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.
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Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU. Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше. Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.