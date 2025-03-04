Активисты в черном пришли в суд к мигранту, убившему таксиста в Екатеринбурге. Фото

«Русская община» пришла в суд к мигранту, убившему таксиста в Екатеринбурге

04 марта 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Активисты поддерживают потерпевшую сторону (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU. Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше. Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU. Членов «Русской общины» было очень много Фото: Сергей Бодров © URA.RU Обвиняемый скрывал лицо под маской Фото: Сергей Бодров © URA.RU Екатеринбургский таксист был извит гражданином Узбекистана и умер Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты «Русской общины» пришли в суд по избранию меры пресечения 24-летнему мигранту-нелегалу, который обвиняется в убийстве пожилого екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Общественники поддерживают потерпевшую сторону, передает корреспондент URA.RU. Всего в зале собралось порядка 30 членов общины. Со стороны обвиняемого тоже явилась поддержка — предположительно, его родственники. Но последних, по сравнению с активистами, было значительно меньше. Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше. Как писало агентство, мигрант обозлился на Баланчука, потому что тот якобы нарушал правила на дороге. Затем нелегал перегородил ему машиной путь и жестоко избил. На скорой 62-летнего шофера доставили в больницу, где через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Мигрант был задержан. Он признался в содеянном. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.