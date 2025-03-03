Более 30 000 жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты

Более 30 000 тюменцев добровольно отказались от возможности брать кредиты через портал Госуслуг. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Более 30 тысяч тюменцев оформили добровольный запрет на получение кредитов, используя сервис, запущенный на Госуслугах с 1 марта. Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем», — рассказали в инфоцентре.
Через портал Госуслуг можно как установить запрет, так и снять его при желании. Найти нужный раздел поможет роботизированный помощник или баннер на главной странице сайта или мобильного приложения. Функция позволяет тюменцам защитить свои личные данные и не стать жертвами мошенников, которые пользуются доверчивостью граждан и удаленно берут на них займы, взламывая личные кабинеты.
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