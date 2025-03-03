03 марта 2025

Более 30 000 жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Самозапрет можно оформить на Госуслугах
Самозапрет можно оформить на Госуслугах Фото:

Более 30 000 тюменцев добровольно отказались от возможности брать кредиты через портал Госуслуг. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Более 30 тысяч тюменцев оформили добровольный запрет на получение кредитов, используя сервис, запущенный на Госуслугах с 1 марта. Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем», — рассказали в инфоцентре.

Через портал Госуслуг можно как установить запрет, так и снять его при желании. Найти нужный раздел поможет роботизированный помощник или баннер на главной странице сайта или мобильного приложения. Функция позволяет тюменцам защитить свои личные данные и не стать жертвами мошенников, которые пользуются доверчивостью граждан и удаленно берут на них займы, взламывая личные кабинеты.

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Более 30 000 тюменцев добровольно отказались от возможности брать кредиты через портал Госуслуг. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Более 30 тысяч тюменцев оформили добровольный запрет на получение кредитов, используя сервис, запущенный на Госуслугах с 1 марта. Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем», — рассказали в инфоцентре. Через портал Госуслуг можно как установить запрет, так и снять его при желании. Найти нужный раздел поможет роботизированный помощник или баннер на главной странице сайта или мобильного приложения. Функция позволяет тюменцам защитить свои личные данные и не стать жертвами мошенников, которые пользуются доверчивостью граждан и удаленно берут на них займы, взламывая личные кабинеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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