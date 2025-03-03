Суд присяжных в ЯНАО отправил в колонию вахтовика за убийство соседа

В Лабытнанги (ЯНАО) суд, при участии коллегии присяжных, отправил в колонию вахтовика из Омска, который убил соседа. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратурой ЯНАО поддержано государственное обвинение по делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей в отношении мужчины, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Виновному назначено наказание в виде семи лет девяти месяцев лишения свободы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
В октябре 2021 года мужчина, приехавший из Омска, снимая вместе с погибшим квартиру поссорился с ним. В ходе конфликта нанес ему два удара ножом в живот, нанеся колото-резаные раны, от которых последний скончался.
Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Присяжные решили, что омич виновен в убийстве и не заслуживает снисхождения. Также суд постановил выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего.
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