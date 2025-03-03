03 марта 2025

Суд присяжных в ЯНАО отправил в колонию вахтовика за убийство соседа

© Служба новостей «URA.RU»
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Омичу вынесли приговор за убийство в ЯНАО
Омичу вынесли приговор за убийство в ЯНАО Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) суд, при участии коллегии присяжных, отправил в колонию вахтовика из Омска, который убил соседа. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратурой ЯНАО поддержано государственное обвинение по делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей в отношении мужчины, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Виновному назначено наказание в виде семи лет девяти месяцев лишения свободы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В октябре 2021 года мужчина, приехавший из Омска, снимая вместе с погибшим квартиру поссорился с ним. В ходе конфликта нанес ему два удара ножом в живот, нанеся колото-резаные раны, от которых последний скончался.

Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Присяжные решили, что омич виновен в убийстве и не заслуживает снисхождения. Также суд постановил выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего.

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В Лабытнанги (ЯНАО) суд, при участии коллегии присяжных, отправил в колонию вахтовика из Омска, который убил соседа. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратурой ЯНАО поддержано государственное обвинение по делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей в отношении мужчины, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Виновному назначено наказание в виде семи лет девяти месяцев лишения свободы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В октябре 2021 года мужчина, приехавший из Омска, снимая вместе с погибшим квартиру поссорился с ним. В ходе конфликта нанес ему два удара ножом в живот, нанеся колото-резаные раны, от которых последний скончался. Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Присяжные решили, что омич виновен в убийстве и не заслуживает снисхождения. Также суд постановил выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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