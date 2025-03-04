Арестован пятый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском

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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , ломаев дмитрий
Ранее товарищей Кухтина тоже поместили под арест Фото:
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В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

В Каменске-Уральском отправили под стражу 20-летнего Виктора Кухтина, обвиненного в похищении несовершеннолетних, сообщили URA.RU в суде. Юноша стал уже пятым фигурантом по делу о пытках на автомойке на Карла Маркса.

«Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая включительно. Постановление суда не вступило в законную силу», — заявили в Синарском райсуде.

Инцидент произошел в начале января. Группа парней во главе с Давидом Анашкиным вывезли четверых студенток на мойку. Причиной стала ссора Анашкина с одной из жертв. Там их облили водой, пеной и избили. Фигурантов поместили под стражу лишь спустя полтора месяца, когда кадры издевательств попали в СМИ. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

Виктора Кухтина отправили за решетку
Виктора Кухтина отправили за решетку
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В Каменске-Уральском отправили под стражу 20-летнего Виктора Кухтина, обвиненного в похищении несовершеннолетних, сообщили URA.RU в суде. Юноша стал уже пятым фигурантом по делу о пытках на автомойке на Карла Маркса. «Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая включительно. Постановление суда не вступило в законную силу», — заявили в Синарском райсуде. Инцидент произошел в начале января. Группа парней во главе с Давидом Анашкиным вывезли четверых студенток на мойку. Причиной стала ссора Анашкина с одной из жертв. Там их облили водой, пеной и избили. Фигурантов поместили под стражу лишь спустя полтора месяца, когда кадры издевательств попали в СМИ. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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