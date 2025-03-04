Арестован пятый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском отправили под стражу 20-летнего Виктора Кухтина, обвиненного в похищении несовершеннолетних, сообщили URA.RU в суде. Юноша стал уже пятым фигурантом по делу о пытках на автомойке на Карла Маркса.
«Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая включительно. Постановление суда не вступило в законную силу», — заявили в Синарском райсуде.
Инцидент произошел в начале января. Группа парней во главе с Давидом Анашкиным вывезли четверых студенток на мойку. Причиной стала ссора Анашкина с одной из жертв. Там их облили водой, пеной и избили. Фигурантов поместили под стражу лишь спустя полтора месяца, когда кадры издевательств попали в СМИ. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
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