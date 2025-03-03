03 марта 2025

В ХМАО разводятся 94% пар

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе на 100 пар приходится 94 развода
В регионе на 100 пар приходится 94 развода Фото:

В 2024 году в ХМАО развелись 94% пар. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«На 100 заключенных браков приходится 94 развода, против 86 в соответствующем периоде 2023 года. В январе-декабре 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 9980 пар, развелись — 9332», — сказано в сообщении.

Также, помимо роста разводов, в регионе выросла и смертность. Число умерших составило 11328 человек, что на 5,6% больше, чем в 2023 году. В расчете на 1000 населения число умерших увеличилось с 6,2 до 6,4%.

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В 2024 году в ХМАО развелись 94% пар. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «На 100 заключенных браков приходится 94 развода, против 86 в соответствующем периоде 2023 года. В январе-декабре 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 9980 пар, развелись — 9332», — сказано в сообщении. Также, помимо роста разводов, в регионе выросла и смертность. Число умерших составило 11328 человек, что на 5,6% больше, чем в 2023 году. В расчете на 1000 населения число умерших увеличилось с 6,2 до 6,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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