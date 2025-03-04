В Челябинске детсад оштрафовали из-за ушиба ребенка, который качался на стуле

Прокуратура Курчатовского района Челябинска на десять тысяч рублей оштрафовала детский сад, в котором ребенок ударился головой об полку, качаясь на стуле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлено, что в сентябре 2024 года шестилетний ребенок, находясь в дошкольном учреждении в присутствии учителя-дефектолога, играя на стуле, ударился затылком о полку детского шкафчика для игрушек. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Мальчик получил ушиб, что врачи квалифицировали как легкая степень вреда здоровью. Административное дело было возбуждено по части второй статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). В прокуратуре посчитали, что в садике плохо обеспечен контроль над детьми со стороны педагогов.
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