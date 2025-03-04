В Польше взвыли из-за жалости к Украине после решения Трампа

США решили приостановить военную помощь Украине, но не посоветовали при этом с союзниками. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
«По мнению МИД, это очень важное решение, а ситуация очень серьезная. Решение принято без обсуждения или консультации ни с НАТО, ни с группой [на базе] „Рамштайн“, которая занимается поддержкой Украины», — заявил Вроньский в ходе брифинга. Его слова передает телеканал TVP Info.
Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что решение Вашингтона станет предметом обсуждения на заседании кабинета министров Польши, запланированном на 4 марта. Павел Вроньский не смог дать четкого ответа на вопросы прессы относительно того, затрагивает ли американская инициатива поставки оружия США, приобретаемого европейскими союзниками для Киева. Однако он выразил уверенность в том, что Польша продолжит оказывать поддержку Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Одной из причин такого решения называют поведение и слова президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским президентом в Белом доме.
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