В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» застройщик возводит отель «Sunny Valley». Построить объект планируется ко второму кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области в Миассе в селе Сыростан застройщик ООО СЗ „ИСК Строй сити“ построит 6-этажный отель. Класс недвижимости — элитный. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
В Челябинске отель возведут рядом с комплексом гостиниц и ресторанами в поселке Сыростан на площади в 709 квадратных метров. Номера будут состоять из кухни-гостиной, спальни, прихожей. Площадь номеров составит от 30 до 43 квадратных метров.
Максимальная высота потолков в номерах достигнет 3,30 квадратных метров. Стоимость номеров — 200 тысяч рублей за квадратный метр. Доходность у номеров — 8-10% годовых. По проекту, всего в здании будет 70 номеров. Также на территории предусмотрено 23 места для парковки машин.
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